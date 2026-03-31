Lidl Schweiz: Neuer Partner der Schweizer Radrundfahrten

Publiziert am 31.03.2026

Lidl Schweiz engagiert sich neu als sogenannter Frische-Partner der beiden grossen nationalen Rundfahrten präsent – der Tour de Romandie in der Westschweiz und der Tour de Suisse als nationale Landesrundfahrt.

«Der Radsport passt perfekt zu unseren Werten: Er ist bodenständig, gesund und bringt Menschen zusammen», lässt sich Bram van der Valk, Chief Customer Officer von Lidl Schweiz, zitieren.

Olivier Senn, Direktor der Tour de Suisse, erklärt, Lidl Schweiz werde mit «konkreten Aktivierungen rund um Bewegung und Ernährung» präsent sein. Richard Chassot, Direktor der Tour de Romandie, spricht von der «Strahlkraft und der Attraktivität» des Rennens in der Westschweiz. (pd/nil)