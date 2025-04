APG|SGA: Neuer Partner für Basler ÖV-Werbung

Publiziert am 16.04.2025

Die APG wird Vermittlungspartnerin für die Werbeflächen an und in den Trams und Bussen von Moving Media Basel. Als Anbieterin von Aussenwerbung in der Schweiz vermarktet APG damit zusätzliche Werbeflächen an allen hochfrequentierten Knotenpunkten im Basler ÖV-Netz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Moving Media Basel, ein gemeinsames Tochterunternehmen der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und der Baselland Transport AG (BLT), transportiert täglich rund 500'000 Fahrgäste auf 13 Tramlinien, 31 Buslinien und einer Schmalspurbahn. Mit rund 400 Fahrzeugen wird der gesamte Ballungsraum Basel abgedeckt.

«Mit der APG|SGA wissen wir eine starke Partnerin an unserer Seite, welche – ergänzend zu unserer eigenen, nationalen Vermarktung – unsere attraktiven Werbeformate gezielt im Werbemarkt platzieren und die Gattung ÖV-Werbung weiter stärken wird», wird Beat Leuenberger, Geschäftsführer von Moving Media Basel, zitiert.

Mit dieser Erweiterung kann die APG nun Werbelösungen auf und in den Verkehrsmitteln der grossen Städte (Basel, Bern, Zürich, Biel, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen und Winterthur) aus einer Hand anbieten. Insgesamt vermarktet das Unternehmen für rund 120 Partner im öffentlichen Verkehr mehr als 100'000 analoge Aussen- und Innenwerbeflächen sowie über 1900 TrafficMediaScreens in mehr als 6000 Fahrzeugen. (pd/cbe)