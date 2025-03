Publiziert am 11.03.2025

Bislang arbeitete SRF mit der Telepool GmbH zusammen. Nun haben die Verantwortlichen entschieden, per Ende 2025 die Partnerschaft mit Telepool zu beenden und ab 2026 mit dem Unternehmen OneGate Media GmbH zusammenzuarbeiten. Das teilte SRF am Montag mit. OneGate Media ist eine Tochterfirma der ARD und des Norddeutschen Rundfunks (NDR) mit Hauptsitz in Hamburg und einer Niederlassung in München.

Der Einkauf fiktionaler und non-fiktionaler Programme stellt einen wichtigen Teil der Programmgestaltung dar, schreibt SRF in einer Medienmitteilung. Gleichzeitig generiere der Vertrieb eigener Inhalte und der Verkauf von Rechten an Archivmaterial Einnahmen und trage zur Reputation bei, so der Sender weiter. Durch diese Vermarktung werden SRF-Sendungen auch ausserhalb der eigenen Kanäle einem breiteren Publikum zugänglich.

Neuausrichtung wegen «verschiedenen Herausforderungen»

Stefano Semeria, Abteilungsleiter Distribution bei SRF, erklärt den Wechsel: «Wir möchten den Film- und Lizenzhandel auf die zukünftigen Anforderungen neu ausrichten. Denn die SRG – und damit auch SRF – steht vor verschiedenen Herausforderungen.»

Zu diesen Herausforderungen zählen die bevorstehende Abstimmung über die Halbierungsinitiative im Jahr 2026, der veränderte finanzielle Rahmen mit Einsparungen von rund 270 Millionen Franken bis 2029 sowie der technologische Wandel, veränderte Mediennutzung und ein globalisierter Medienmarkt.

OneGate Media habe SRG mit ihrem Gesamtpaket überzeugt. «Ihr Betriebs- und Organisationsmodell ist zukunftsgerichtet, die Unternehmensstruktur schlank und agil, das Angebot finanziell attraktiv», so Semeria. «Wir sind überzeugt, dass SRF mit OneGate Media am besten für die Zukunft gerüstet ist und im Vertrieb neue Marktpotenziale erschlossen werden können.» (pd/nil)