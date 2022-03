Brack: Neuer Presenting Partner des Swiss Girls Cups

Das Schweizer Mädchenfussball-Turnier Swiss Girls Cup wird diesen Sommer erstmals von Brack.ch präsentiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Am 18. und 19. Juni 2022 messen sich rund 120 Juniorinnen-Teams im Berner Neufeld. Mehr als 1500 fussballbegeisterte Mädchen zwischen fünf und 19 Jahren nehmen an der mittlerweile vierten Ausgabe des Swiss Girls Cups teil.



«Ohne Frühförderung weiblicher Talente gibt es keinen Spitzenfussball für Frauen. Einige der jungen Teilnehmerinnen, die am Swiss Girls Cup ihre Leidenschaft für den Fussball entdecken, spielen künftig vielleicht in der Nationalmannschaft. Deshalb ist es für uns ein naheliegender Schritt, im Rahmen unserer Förderung von Nachwuchstalenten das Turnier zu unterstützen», erläutert Simon Thoma, Leiter Marketing bei Brack.ch.

Laura Jau, Präsidentin des SGC, freut sich sehr: «Mit dem Einstieg eines so namhaften Partners hätten wir nicht gerechnet. Brack.ch zeigt, dass das Interesse am Mädchenfussball steigt und der Swiss Girls Cup dazu beiträgt, noch mehr Menschen für unseren geliebten Sport zu begeistern.»

Die Vereinsleitung plant ab nächstem Jahr zudem, auch wieder Gästeteams aus dem Ausland einzuladen. 2023 soll sogar ein Team aus Madagaskar am «Swiss Girls Cup presented by Brack.ch» teilnehmen. (pd/wid)