Social Media Summit: Neuer Teilnehmerrekord verzeichnet

Publiziert am 07.11.2025

Expertinnen und Experten von Meta, TikTok, YouTube und Pinterest präsentierten aktuelle Algorithmus-Updates und Best Practices. Schweizer Unternehmen wie Schweiz Tourismus, Raiffeisen und Betty Bossi zeigten erfolgreiche Praxisbeispiele aus dem lokalen Markt. «Die achte Ausgabe hat erneut gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch in unserer digitalen Branche ist», wird Tanja Herrmann, Gründerin und Geschäftsführerin des Social Media Summits, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert.

Am ersten Tag vertieften die Teilnehmenden ihr Wissen in Masterclasses und Panels zu Themen wie dem Einsatz von AI, Storytelling, Behördenkommunikation auf Social Media oder Performance Marketing. Den Abschluss bildete die Gin Night mit Blick auf die Berge. Am zweiten Tag folgte ein Keynote-Programm auf drei Bühnen, das mit einem Fireside Chat mit Carsta Maria Müller von Baby Got Business abgerundet wurde.

Erstmals ergänzte die interaktive Ausstellung «What The Fake?» das Konferenzprogramm. Die vom Conscious Influence Hub entwickelte Installation zeigte, wie schwierig es geworden ist, authentische Bilder von KI-generierten Fakes zu unterscheiden. «Social Media ist nicht mehr so sozial, wie es mal war», sagte Herrmann im Vorfeld der Konferenz gegenüber persoenlich.com. Sie verwies auf die Entwicklung von der ursprünglichen Vernetzung mit Freunden und Familie hin zu Entertainment Media.

Die neunte Ausgabe der Konferenz findet am 4. und 5. November 2026 in Engelberg statt. Veranstalterin ist die Influencer- und Social Media Marketing Agentur House of Influence mit Sitz in Zürich. (pd/cbe)