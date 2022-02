Vergangenes Jahr lancierte The Coca-Cola Company mit «Real Magic» eine neue Markenplattform, die Menschen auf der ganzen Welt in ihrem Alltag vereinen und inspirieren soll. Nun ist in der Schweiz die erste zugehörige Kampagne angelaufen: «It Must Be Real» stellt jene Emotionen ins Zentrum, die man beim Gamen oder Filme schauen auf mobilen Geräten empfindet, heisst es in einer Mitteilung.

Die Besetzung des Spots besteht aus echten Spielern aus der ganzen Welt. Die schweizerdeutschen Voice-overs werden in der hiesigen Version von Sängerin Chiara Castelli und Influencer Kevin Lütolf gesprochen.







Die Kampagne wird als TVC, Online Video, Out Of Home sowie Digital Out Of Home national ausgepielt und durch Influencer Marketing und eine Shopfloor Aktivierung flankiert. Das Video zu «It Must Be Real», das gleichzeitig auch Herzstück der Kampagne ist, zeigt junge Menschen, die ihre Zeit gerne vor dem Bildschirm ihrer mobilen Geräte verbringen. Coca-Cola tritt als «eiskalte» Partnerin auf, welche in den Pausen für Erfrischung sorgt. Gezeigt werden auch Szenen aus «Wild Rift» von Riot Games, eines der aktuell schnellstwachsenden Handyspiele.

«Die Kampagne richtet sich vor allem an junge Menschen, die oft und gerne auf ihrem Handy gamen oder Filme anschauen», wird Marco Manzo, Brand Manager Coca-Cola TCCC Schweiz, zitiert. «In diesen Momenten kann Coca-Cola helfen, noch mehr Spass zu haben. Gemeinsam tauchen sie in eine neue Dimension ein. Coca-Cola ist die perfekte Ergänzung zu einem Film oder in einer Spielpause.»

Neben TVC, OLV, traditioneller und digitaler Out of Home Werbung startet im Rahmen der «It Must Be Real»-Kampagne auch Influencer Marketing und eine Shopfloor-Aktivierung bei der 330ml Dose. Auf lokaler Ebene wird es zudem eine Online-Promotionin der Coca-Cola App geben, bei der die Teilnehmenden Preise gewinnen können. (pd/wid)