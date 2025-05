Publiziert am 20.05.2025

Das Unternehmen, das bereits seit 35 Jahren die US Open und seit 2008 das Turnier in Wimbledon als Wasserlieferant begleitet, verstärkt damit seine Präsenz in der Schweizer Tennisszene, nachdem es 2023 bereits eine Partnerschaft mit den EFG Swiss Open Gstaad eingegangen ist.

Während des Turniers in Basel wird Evian mit einer 75 Quadratmeter grossen «Rejuvenation Bar» vertreten sein. Die Kooperation mit dem grösten Schweizer Tennisturnier, das zu den wichtigsten Hallenturnieren der ATP-Tour zählt, soll die Markenverbindung zu Sport und Wellness stärken.

In der Schweiz fungiert der Tennisspieler Dominic Stricker als Markenbotschafter für Evian. Das Unternehmen verwendet für sein Mineralwasser ausschliesslich Flaschen aus vollständig recyceltem PET (rPET), wodurch CO 2 -Emissionen reduziert werden sollen. Der Produktionsstandort in Evian wird mit erneuerbarer Energie betrieben. Seit 2021 ist das Unternehmen B Corp zertifiziert.

Patrick Ammann, Geschäftsführer der Swiss Indoors Basel, begrüsst die Zusammenarbeit mit dem Mineralwasseranbieter, der in der Schweiz Marktführer im Segment stilles Mineralwasser ist. (pd/nil)