Boost Group: Neuer wird Director Business Development

Alban Haas wird per Oktober als Director Business Development die Leitung des Bereiches «New Business» der Shopper Marketing Unit der Boost Group übernehmen und zusammen mit dem Team für die Weiterentwicklung der Shopper Marketing Aktivitäten in der Schweiz verantwortlich sein, heisst es in einer Mitteilung.

Haas verfügt über 25 Jahre Erfahrung bei namhaften Agenturen in der Schweiz und hat eine grosses Netzwerk zu nationalen und multinationalen Marken sowie Handelspartnern. Haas ist aktuell noch als Head of Operation bei Trade Marketing Intelligence AG (TMI) angestellt. Mit ihm sei die richtige Person (wieder)gewonnen worden, um das Geschäft im Shopper Marketing weiter zu entwickeln und neue Anstösse in der Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Kunden zu realisieren, schreibt das Unternehmen. Haas war bereits von 2012 bis 2016 bei der Boost Group beschäftigt. (pd/wid)