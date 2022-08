APG|SGA: Neues Preis- und Konditionenmodell ab 2023

Der Aussenwerbemarkt hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Der Bewegtbildmarkt, zu dem Digital Out of Home (DOOH) gehört, wächst rasant. Die APG wolle ihren Kundinnen und Kunden die flexibelsten Lösungen bieten und habe deshalb ihr teilweise historisch gewachsenes Preis- und Konditionenmodell bei den analogen und digitalen Werbeflächen überarbeitet und neu beurteilt, heisst es in einer Mitteilung. Das Resultat sei «ein zeitgemässes, vergleichbares und transparentes Preis- und Rabattmodell, das für den Werbemarkt einfach verständlich und besser planbar ist».

Klassische Plakate

Per 2023 gibt es laut Mitteilung für die Formate F12, F200 und F24 in den Kommunikationsräumen Strassen und Plätze, Bahnhöfe sowie POI/POS nur noch eine Preistabelle mit fünf fixen Wochenpreisen. Hierfür werde das gesamte Werbeflächeninventar der APG neu beurteilt und berechnet. Folgende Faktoren spielen bei der Bewertung jeder einzelner Fläche eine Rolle: Kontakte gemäss SPR+, Grösse, Beleuchtung, Gebiet, Ausrichtung und Kontaktqualität. Die Kategorien prime, 1, 2, 3 und 4 bleiben weiterhin bestehen.

Digital Out of Home

Um im Bewegtbildmarkt vergleichbar zu sein, wird die Leistung der digitalen Screens neu auf der Basis vom Tausenderkontaktpreis (TKP) berechnet. Drei fixe TKPs kommen dabei zur Anwendung: ePanels 12 Franken TKP, ePanel BrandingZone 15 Franken TKP und eBoard 38 Franken TKP. Für die Festlegung der TKPs werden die Leistungswerte gemäss SPR+ und Kriterien wie Branding-Effekt durch Exklusivität und Wirkung durch Grösse und Umfeld berücksichtigt.

«Im direkten Vergleich mit unseren Mitbewerbern und den anderen Medien haben wir einen äusserst attraktiven TKP, der darüber hinaus auf der härtesten Kontaktdefinition in der Schweizer Medienlandschaft basiert. Denn: Der SPR+ Kontakt sagt aus, dass die Werbung vom menschlichen Auge effektiv betrachtet worden ist», lässt sich Beat Holenstein, Leiter Marketing & Innovation, in der Mitteilung zitieren.

Rabatte

Der «Jahresumsatzrabatt» (Jura) und «Kampagnenstaffelrabatt» (KSR) werden mit zusätzlichen Stufen und der Einbindung von weiteren Kommunikationsräumen «noch attraktiver». Der Last-Minute-Rabatt könne ab 2023 auch auf digitale Kampagnen angewendet werden, heisst es weiter.

Andy Bürki, Leiter Advertising Market, sagt: «Für unsere Werbetreibenden sind die neuen Preis- und Rabattmodelle einfacher und bieten beim richtigen Einsatz des Out-of-Home-Budgets neue Vorteile und attraktive Chancen. Kurzentschlossene werden bei Digitalbuchungen mit einem Rabatt belohnt und Werbetreibende, die intensiv mit uns zusammenarbeiten, profitieren noch mehr.» (pd/cbe)