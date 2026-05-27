Ricola: Neues Produkt für den Getränkemarkt

Publiziert am 27.05.2026

Der Bonbonhersteller Ricola bringt in Partnerschaft mit dem österreichischen Getränkekonzept-Anbieter Waterdrop ein neues Produkt auf den Markt: Drink Cubes, die sich in Leitungswasser auflösen und dieses mit Alpenkräutern und Vitaminen anreichern.

Ricola-CEO Thomas P. Meier und Daniela Ruoss, General Manager von Ricola Schweiz, stellten die Drink Cubes am Mittwoch am Zürcher Hauptbahnhof vor einer eigens konzipierten Alpenbrunnen-Installation vor. Das Kunstwerk stammt vom Zürcher Atelier Monster&Drama und wurde von den Künstlerinnen Andrea Kipfer und Cati Soldani gestaltet, heisst es in einer Mitteilung.

Für Produktion und Entwicklung setzt Ricola auf Waterdrop, das das Microdrink-Format 2016 begründete und die Cubes in seiner Fertigung in Ulm herstellt. Firmengründer Martin Murray sieht in der Partnerschaft eine Kombination komplementärer Stärken: Ricolas Kräuterexpertise und die Würfeltechnologie von Waterdrop ergänzten sich.

Mit den Brausewürfeln mischt Ricola im Getränkemarkt auf. «Mit unserer starken Marke wollen wir vermehrt ganzjährig ein starker Partner für unsere Konsumenten sein», erklärt Sandra Payer-Schmid, Head of Marketing Ricola Schweiz, gegenüber persoenlich.com.

Zum Produktlaunch kündigte Meier ein weitreichendes Engagement an: Bis zum 100-Jahr-Jubiläum von Ricola im Jahr 2030 will das Unternehmen in der ganzen Schweiz hundert Dorf- und Trinkbrunnen sanieren. Die Aktion startet bereits in diesem Jahr. Meier begründete das Vorhaben mit der Bedeutung von Wasser und Alpenkräutern als Kernelementen der Markenidentität. (pd/spo)