Die Wertschaffer: Neues Unternehmerzentrum eröffnet

Im Osten und Mittelland der Schweiz haben sich acht Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengetan und Anfang Februar 2022 die Wertschaffer AG gegründet. Seit vergangener Woche tritt das Unternehmen nun offiziell auf, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Dem Partnernetzwerk seien Fortbestand und Weiterentwicklung des Werkplatzes Schweiz eine Herzensangelegenheit. Der Wissensaustausch und Netzwerkgedanke würden dabei im Zentrum des Schaffens stehen.

Das neue Unternehmerzentrum ist im ersten Stock des Startfelds in St. Gallen anzutreffen. Ein weiterer Standort befindet sich in Burgdorf. Jeder Partner respektive jede Partnerin arbeitet selbstständig und unterstützt KMU in strategischen und operativen Themen wie Strategie, Führung, Marketing oder Nachfolge. Die Wertschafferinnen und Wertschaffer verbinden laut Mitteilung Methodik mit hohem Praxisbezug und unternehmerischer Erfahrung. So würden individuelle Lösungen für jedes Unternehmen entstehen und dies unter Einbezug von Entscheiderinnen und Mitarbeitenden. Die Mission des Unternehmens sei das Schaffen von Werten. Konkret bedeute dies Wissens- und Erfahrungsaustausch, KMU-Beratungen und Events. (pd/cbe)