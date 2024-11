Nau Media: Neues Werbeformat für SBB lanciert

Publiziert am 20.11.2024

Nau Media hat in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Havas ein neues Werbeformat namens «Midbreak» für die SBB eingeführt. Das Format unterbricht den Content auf mobilen Geräten durch grossflächige Werbung, die sowohl Video- als auch Bildmaterial einbinden kann, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die «Midbreak Ad» funktioniert durch kurze Werbeunterbrechungen im Content-Feed. Laut Nau Media integriert sich das Format nahtlos in das mobile Nutzungserlebnis. Die Werbung werde exklusiv und interaktiv ausgespielt.

«Mit Formaten wie dem ‹Midbreak Mobile› setzen wir neue Standards und bieten unseren Werbepartnern die Möglichkeit, auf innovative Weise präsent zu sein», wird Tiziano Obrecht, Director Advertising Strategy bei Nau Media, zitiert.

Die SBB sieht in dem Format eine Lösung für die Herausforderung der «Banner Blindness» – der abnehmenden Wahrnehmung von Werbebannern durch Nutzer. «Wir erhoffen uns insbesondere durch die Exklusivität und Interaktivität des ‹Midbreak Ad› positive Effekte in Bezug auf die Aufmerksamkeit des Users für die Werbebotschaft», so Pascal Wälti, Marketing Communications Manager Media bei der SBB. (pd/cbe)