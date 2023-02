Mit dem 3D Pop Ad entstehe ein Branding Effekt in der dritten Dimension, wie es in einer Mitteilung heisst. Das beworbene Produkt wird optisch hervorgehoben und die Werbung erziele höhere Interaktionsraten und gesteigerte Aufmerksamkeit bei den Nutzern.

Die Full-Service Agentur Publica4 ermögliche es, dass nicht nur Standardformate, sondern auch kreative Formate programmatisch gebucht werden können. Durch den Einsatz von Dynamic-Creative-Optimization (DCO) wird die Werbung optimiert und Kunden können auch ohne aufwändiges Design ihre Kampagnen über den programmatischen Kanal umsetzen, wie es weiter heisst.

«Dies ist der erste Schritt, um Werbung wieder attraktiv und nachhaltig zu gestalten. Dank der kreativen Umsetzung haben Kunden die Möglichkeit, Produkte modern und innovativ darzustellen und programmatisch zu buchen. Das ist ein neuer Ansatz für den Schweizer Werbemarkt», lässt sich Tiziano Obrecht, CEO von Publica4, in einer Mitteilung zitieren.

«Gerade bei Smartphone-Launch-Kampagnen ist das 3D Pop Ad ein ideales Werbemittel. Durch die interaktive Inszenierung hebt es sich deutlich von klassischen Formaten ab und ermöglicht uns so, ein neues Gerät aufmerksamkeitsstark in den Fokus zu stellen», so Lilian Brem, Online Marketing Managerin bei Swisscom. (pd/mj)