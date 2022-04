Die Gewinner des NYX Marcom und NYX Video Award Festivals 2022 stehen fest: Die Schweizer Agentur Family gewinnt mit fünf Kampagnen neun Awards, darunter drei Grands – die höchste Auszeichnung des Festivals.

Zu den Gewinnern gehören die Kampagnen für Feldschlösschen, Jackpots.ch, KPT, Geschenkidee.ch und Farmy. Sie wurden in den Kategorien Games Related, Entertainment, E-Commerce, Green/Eco-Friendly, Food & Beverage, Advertising (Campaign) sowie Poster (Campaign) ausgezeichnet.

Bereits 2021 räumte die Agentur in New York ab. Damals gewann sie mit der Watson-Kampagne «Haltung zeigen. Watson lesen» elf Auszeichnungen. Die NYX Awards haben 2022 weit über 1200 Einreichungen aus der ganzen Welt erhalten. NYX ist der führende Award für Kreative und Kommunikationsexperten. (pd/mj)