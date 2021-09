Ron Orp: Neuzugänge in der Agentur und der Redaktion

Als neue Senior-Projektleiterin ergänzt Gina Buff seit Juni 2021 das Unternehmen, wie Ron Orp in einer Mitteilung schreibt. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Kreativwirtschaft und einem Bachelor in Multimedia Engineering bringe sie besonders im Content Marketing viel Erfahrung mit. Nach Stationen wie Inhalt & Form, Virtue Switzerland oder dem Verlag Edition gut, war sie zuletzt bei Anton&Wolf als Head of Consultant und Junior Strategin tätig.



Robin Bretscher verstärkt seit Juni das Redaktionsteam von Ron Orp, wie es weiter heisst. Schon während ihres Germanistik- und Anglistikstudiums sammelte sie Erfahrungen im Journalismus und in der Unternehmenskommunikation. Deshalb bringe sie viel Know-how rund ums Schreiben mit. Beim Schweizer Modebrand Alprausch war sie ausserdem während mehrerer Jahre für die digitale Kommunikations- und Marketingstrategie verantwortlich. (pd/tim)