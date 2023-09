APG|SGA: Nico Müller wird CFO

Der Verwaltungsrat hat Nico Müller zum neuen CFO der APG|SGA und Mitglied der Unternehmensleitung ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Finanzexperte bringe langjährige Erfahrung im Finanzbereich in verschiedenen Führungspositionen mit.

Seit 2021 ist der 43-Jährige bei der Acino Group als Head of Group Finance angestellt. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Funktionen bei der KPMG sowie der Dätwyler Gruppe tätig. Müller wird seine neue Aufgabe bei der APG|SGA am 1. März 2024 aufnehmen. Er folgt auf Beat Hermann, der – wie bereits kommuniziert – die APG|SGA auf Ende März 2024 verlassen wird.

Müller schloss sein Studium BWL/VWL an der Universität Bern als lic.rer.pol ab. Er ist eidg. diplomierter Wirtschaftsprüfer und schloss eine Weiterbildung am CFA Institute als Chartered Financial Analyst erfolgreich ab.

Markus Ehrle, CEO der APG|SGA, ist überzeugt: «Wir sind froh, mit Nico Müller einen umsetzungs- und ergebnisorientierten Finance Leader mit langjähriger Erfahrung in international tätigen, börsenkotierten Konzernen für die APG|SGA zu gewinnen und mit ihm unsere Erfolgsgeschichte weiterzuführen.»

«Die APG|SGA ist ein etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit einer klaren Positionierung. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit meinem künftigen Team und der Unternehmensleitung», sagt Nico Müller. (pd/wid)