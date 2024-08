Engelberg-Titlis Tourismus: Nicole Reisinger wird CEO

Publiziert am 13.08.2024

Nicole Reisinger wird CEO von Engelberg-Titlis Tourismus. Die Marketing- und Tourismusexpertin übernimmt am 1. März 2025 und tritt die Nachfolge von Andres Lietha an, wie es in einer Mitteilung heisst.



Nicole Reisinger habe sich in den vergangenen Jahren umfangreiche Managementkompetenzen in unterschiedlichen Funktionen im Marketing, der (Unternehmens-) Kommunikation und im Verkauf angeeignet; dies in der Energie-, Tourismus- sowie der Medienbranche, schreibt Engelberg-Titlis Tourismus. Die 44-Jährige ist aktuell Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Märkte von EWL Energie Wasser Luzern. Zuvor war sie für die ZB Zentralbahn AG, die Lenzerheide Marketing und Support AG, die Bergbahnen Savognin sowie TeleTell tätig. Nebenamtlich ist sie noch bis Ende August OK-Präsidentin des Stadtfestes Luzern und im Stiftungsrat des Kleintheaters Luzern.

Reisinger verfügt über Masterabschlüsse in Corporate Communication Management und in Business Management. Sie bringt langjährige Erfahrung in Leadership und im Umgang mit internen und externen Interessensvertretern mit.

«Ich freue mich sehr, die Leitung der Engelberg-Titlis Tourismus AG zu übernehmen und gemeinsam mit einem engagierten und motivierten Team diese Top Tourismusdestination der Schweiz weiterzuentwickeln», wird Nicole Reisinger zitiert. (pd/wid)