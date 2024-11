Atupri: Nina Babst wird Leiterin Marketing

Publiziert am 12.11.2024

Nina Babst (42) tritt als Leiterin Marketing und Vertrieb an. Zuletzt war sie Leiterin Marketing und Mitglied der Direktion bei der Mobiliar, wo sie mit ihren rund 60 Mitarbeitenden das strategische und operative Marketing sowie die Markenführung verantwortete, teilt Atupri mit.

Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei der Swisscom, wo sie in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Marketing und Produktentwicklung tätig war. Nina Babst hat einen Masterabschluss in Business Administration der Universität Bern. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Söhnen und wohnt mit ihrer Familie in Liebefeld (BE). (pd/spo)