Rob Nicolas: Noah Bachofen wirbt für seinen Kanton

gfm Trend-Tagung 2025

Die Bilder zum Marketing-Treffen

Das sind die Bilder zum Marketing-Treffen

An der 34. gfm Trend-Tagung nahmen rund 250 Branchenvertretende teil. persoenlich.com zeigt Impressionen.

250 Branchenvertretende haben am Dienstag an der 34. gfm Trend-Tagung bei Google in Zürich teilgenommen. Thema des Events: «Closer to the Customer». persoenlich.com zeigt Impressionen.