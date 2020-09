SDV Award 2020: Notch und Wunderman führen Ranking an

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die diesjährige SDV-Award-Night vom Juni in den September verlegt. Am Dienstag war es soweit: Endlich durften die kreativsten und effizientesten Kampagnen des Jahres gefeiert werden. Der von Gülsha Adilji moderierte Anlass beinhaltete insgesamt 37 Auszeichnungen. Die Award-Night kann unter www.sdv-award.ch/preisverleihung nachgesehen werden.

An der 21. Verleihung des SDV Awards wurden wie gewohnt Preise in drei verschiedenen Sparten vergeben: in Medien-Kategorien, Branchen-Kategorien und Spezial-Kategorien. In den Branchen-Kategorien erhielten sechs Agenturen jeweils einen Gesamtpreis. In den anderen Sparten umfasste der Trophäen-Reigen insgesamt 30 Gold, Silber und Bronze-Auszeichnungen. Chairman Thomas Engeli und seine 15-köpfige Jury hatten im Vorfeld die Gewinner-Kampagnen erkoren.

Branchenkategorien

Kampagnen Eigenwerbung: «Better Futura» von Ogilvy Schweiz für ASRA Stiftung

Kampagnen in der MEDIEN-Branche: «Werbeblocker als Werbemittel» von Wirz Activation für Verkehrsbetriebe Zürich

Kampagnen für HANDEL / E-Commerce: «Der schlechteste Koch der Schweiz» von Serviceplan Suisse für Vorwerk Schweiz

Kampagnen in der Telekommunikations -und Informationstechnologie: «Make Your Wish» von Wunderman Thompson Switzerland für Microsoft Deutschland GmbH

Kampagnen für Finanzdienstleister & Versicherungen: «UBS Campus – Das kostenlose Bankpaket» von Notch Interactive für UBS

Kampagnen Non-Profit-Organisationen & Prävention: «SOS Kinderdorf – Traumageschichten» von Notch Interactive für Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Medienkategorien Gold

«SOS-Kinderdorf - Traumageschichten» von Notch Interactive für Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz (Kategorie: Mailing B2C (2D) über 50'000 Ex)

«UBS Campus – Das kostenlose Bankpaket» von Notch Interactive für UBS (Kategorie: Multichannel)

«SOS Kinderdorf – Traumageschichten» von Notch Interactive für Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz (Kategorie: Multichannel)

«Der Kriegssirenen-Test» von Jung von Matt/Limmat für Amnesty International (Kategorie: Ambient-Event & POS-Aktionen)

Insgesamt wurden für den diesjährigen SDV-Award stolze 172 Kampagnen eingesendet – über 40 mehr als letztes Jahr. Alle Kampagnen sind unter ausstellung.sdv-award.ch online einsehbar. Für 29 Kampagnen reichte es knapp nicht zu einer Trophäe: Sie wurden mit dem Zertifikat «Letter of Distinction» (LoD) bedacht.

Agenturranking

Im Agenturen-Ranking gab es mit Notch Interactive und Wunderman Thompson Switzerland zwei Erstplatzierte. Während sich Notch Interactive gleich zwei Branchenpreisen und zwei Gold-Trophäen sicherte, trug Wunderman Thompson Switzerland mit total 13 ausgezeichneten Kampagnen emsig ihre Punkte zusammen. Insgesamt platzierten sich 21 Agenturen im Ranking. (pd/wid)