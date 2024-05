Publiziert am 27.05.2024

Goldbach erweitert die Buchungsmöglichkeiten für regionale Werbung durch Integration der wichtigsten Webradios und Musikstreaming-Anbieter in die eigene Werbeplattform, das Goldbach Booking Tool. Das schreibt der Werbevermarkter in einer Medienmitteilung. Von der Neuerung profitierten vor allem die regional werbenden KMU, so Goldbach weiter.

«Dank der technischen Erweiterung können Digital-Audio-Spots auch regionenspezifisch gebucht werden, was die Werbeform besonders für KMU spannend macht», heisst es in der Mitteilung. Die Vermarktungseinheit Goldbach Regional erweitert damit ihr regionales Werbeportfolio rund um Online inkl. Social Media, DOOH und Print.

Werbetreibenden stehen Preroll- und Midroll-Spots sowie Spotify Audio Ads zur Verfügung mit den gängigen Targetingmöglichkeiten nach Alter, Geschlecht, Zeit, Ort u.a. Die Auslieferung erfolgt vollautomatisiert über die hauseigene Splicky-Technologie. (pd/nil)