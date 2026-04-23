APG: NZZ-CEO Felix Graf übernimmt Präsidium

Publiziert am 23.04.2026

Die Generalversammlung der Aussenwerbegruppe APG|SGA hat am Donnerstag in Genf Felix Graf zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Mit Grafs Wahl an die Spitze des Unternehmens manifestiert sich der wachsende Einfluss der NZZ auf das führende Schweizer Aussenwerbeunternehmen. Die Mediengruppe hatte ihre Beteiligung an der APG|SGA zuletzt von 25 auf 45 Prozent aufgestockt und dafür Aktienpakete von JCDecaux und Pargesa für rund 132 Millionen Franken übernommen. Neben Graf wurde mit Corine Blesi, CEO von NZZ Connect und Mitglied der erweiterten NZZ-Geschäftsleitung, eine weitere NZZ-Vertreterin neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Ebenfalls aus dem Gremium ausgeschieden ist Xavier Le Clef, der bisher die Interessen der belgischen Pargesa-Gruppe vertreten hatte – also jener Aktionärin, die ihre Anteile an die NZZ verkaufte. Der Verwaltungsrat besteht neu aus sechs Mitgliedern: Graf (Präsident), David Bourg, Maya Bundt, Jolanda Grob, Markus Scheidegger und Blesi.

Die Aktionärinnen und Aktionäre, die 75,8 Prozent der stimmberechtigten Aktien vertraten, genehmigten zudem die Jahresrechnung 2025 und eine unveränderte Dividende von 12 Franken pro Aktie. Die APG|SGA hatte im Geschäftsjahr 2025 bei stabilem Umsatz einen Gewinnrückgang verzeichnet; der Free Cash Flow sank um gut 13 Prozent. (pd/nil)