Publiziert am 12.12.2025

Die NZZ-Mediengruppe will ihre Beteiligung an der Plakatgesellschaft APG|SGA von 25 auf 45 Prozent ausbauen. Voraussetzung ist die Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre zu einer Statutenänderung mit einem sogenannten Opting-up, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten.

Die NZZ hat mit JCDecaux SE und Pargesa Asset Management S.A. entsprechende Kaufverträge über insgesamt 20 Prozent der ausstehenden Aktien abgeschlossen. Der Preis liegt bei 220 Franken pro Aktie, was einem Gesamtwert von 132 Millionen Franken entspricht.

Felix Graf soll VR präsidieren

Das Opting-up soll es der NZZ ermöglichen, die Beteiligung auszubauen, ohne ein Pflichtangebot an alle Aktionärinnen und Aktionäre unterbreiten zu müssen. Die ausserordentliche Generalversammlung der APG|SGA, an der über die Statutenänderung entschieden wird, ist auf den 23. Januar angesetzt. Die Übernahmekommission hat die Klausel am 11. Dezember genehmigt.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen personelle Änderungen im Gremium an: NZZ-CEO Felix Graf soll an der kommenden Generalversammlung Daniel Hofer als Präsident ablösen. Maya Bundt ist als Vizepräsidentin vorgesehen, NZZ-Managerin Corine Blesi wird neu in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

NZZ-Verwaltungsratspräsidentin Isabelle Welton erklärte, die bisherigen Erfahrungen mit der Beteiligung hätten die Erwartungen bestätigt. Die APG|SGA entwickle sich positiv, und im digitalen Werbemarkt sehe man weiteres Wachstumspotenzial. (pd/spo)