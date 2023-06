«Danke für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen», schreibt die UBS am Tag, an dem die Übernahme der Credit Suisse vollzogen ist, in einem offenen Brief an die Kundinnen und Kunden. Dafür hat die Grossbank ganzseitige Inserate in den gedruckten Ausgaben von NZZ, Tages-Anzeiger, Blick, den CH-Media-Titeln und Le Temps geschaltet.

«Viele verlassen sich darauf, dass wir diese Übernahme erfolgreich über die Bühne bringen. Daran haben wir keine Zweifel.», heisst es in der bezahlten Kommunikation. Unterschrieben wird der Brief von Colm Kelleher, Präsident des UBS-Verwaltunsrats, und CEO Sergio Ermotti.

Am Sonntagabend, 19. März, informierten die Verantwortlichen darüber, dass die UBS die Credit Suisse für drei Milliarden Franken übernimmt (persoenlich.com berichtete). (wid)