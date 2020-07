AdManufaktur: Offizieller Start mit erfahrenem Team

Nach dem Softlaunch im Januar 2020 mit Carmen Viudez als Head of Product Management stösst jetzt Oliver Schibli als Director Business Development zur AdManufaktur, der jüngsten Goldbach-Tochter. Viudez und Schibli bringen gemeinsam über 40 Jahre Erfahrung in der digitalen Branche auf Agentur-, Kunden- und Verlags-Seite mit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit Januar biete die AdManufaktur als Tochterunternehmen der Goldbach Group in der Schweiz individuelle, performance-orientierte Marketing-Lösungen an. Diese basieren auf den Media- und Werbeassets des Netzwerks der TX Group, Goldbach und Neo Advertising und reichen von TV, Digital Video und Audio über 20min Paid Posts bis zu Out of Home, wie es weiter heisst. Über dieses Netzwerk würden Kunden über 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung erreichen. Die AdManufaktur habe seit ihrer Gründung bereits diverse Kampagnen für performance-orientierte Kunden und Agenturen erfolgreich realisiert.

Laufende Kampagnen-Optimierung

Die speziell entwickelte TV-to-Web-Attributionsplattform ermöglicht laut Mitteilung «den koordinierten Einsatz performance-orientierter TV-Werbung in Kombination mit klassischen performance-orientierten digitalen Werbemassnahmen». Alle Marketingaktivitäten würden kontinuierlich optimiert und auf individuell aufgesetzten Kunden-Dashboards abgebildet. So könne die Performance der eingesetzten Werbemassnahmen von TV bis zu beispielsweise Paid Posts auf 20min.ch auf der Basis von Daten aus dem Sales Funnel mit Sicht auf den Return on Ad Spend optimiert werden. Seit Anfang Jahr hat die AdManufakur namhafte Kunden wie Luma Delikatessen, Mway oder auch die Agentur Fachwerk als Kunden gewonnen, schreibt die Agentur. (pd/cbe)