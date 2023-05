C Wire hat am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgegeben, dass Oliver Busch, langjähriger COO DACH des Meta-Konzerns, als neuestes Verwaltungsratsmitglied zum Unternehmen stösst. Buschs Führungserfahrung in der Medienbranche soll der Werbeplattform helfen, die selbstentwickelte Technologie voranzutreiben.

Nach 30 Jahren in der Werbe- und Medienbranche verfüge Busch über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Marketing, Sales und Organisationsentwicklung, die er in verschiedenen Positionen, unter anderem als Global CMO, CEO und COO, von Start-ups bis Global Player unter Beweis stellte.

Oliver Busch wird in der Mitteilung zitiert: «C Wire ist für mich der ‹perfect match›. Mein Background in Contextual Targeting, Programmatic Advertising und Growth Hacking trifft auf ein aussergewöhnliches Gründerteam, mit dem sich ambitionierteste Pläne entwickeln und realisieren lassen.»

«Ich hätte mir keine bessere Person für unseren Weg vorstellen können, die Werbetechnologie der Zukunft zu entwickeln», so Rui de Freitas, Chairman & COO von C Wire. «Oliver hat den erforderlichen Hintergrund, uns bei der Skalierung unserer Aktivitäten sowie unserem Entrepreneurship zu unterstützen. Sein tiefes Verständnis für digitale Werbung und seine strategische Perspektive werden uns helfen, Wachstum bestmöglich zu optimieren. Ich kann es kaum erwarten, mit ihm zusammenzuarbeiten und unsere Lösungen allen führenden Marken und Agenturen zur Verfügung zu stellen.» (pd/yk)