Fritz+Fränzi: Oliver Wirtz wird Verlagsleiter

Oliver Wirtz wird per 1. April neuer Verlagsleiter des Schweizer Elternmagazins Fritz+Fränzi. Der bisherige Vertragsleiter Thomas Schlickenrieder konzentriert sich auf die Geschäftsleitung der Stiftung Elternsein und andere neue Projekte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Oliver Wirtz hat nach dem Grund- und Hauptstudium in den Fächern Publizistik und Medienforschung, Informatik sowie Linguistik an der Universität Zürich seit 2000 in diversen Funktionen bei führenden Schweizer Medienunternehmen, im Immobiliensektor sowie in der Kommunikationsbranche gearbeitet.

Zu Beginn seiner Karriere war er bei Tamedia als Redaktor und Webmaster für das Nachrichtenmagazin Facts tätig und hat dort später als stellvertetender Leiter den Periodikapool Online-Zeitschriften geführt. 2006 wurde Wirtz bei Ringier Leiter der Online-Redaktion von SonntagsBlick. Zwischen 2008 bis 2013 verantwortete der 47-Jährige beim international tätigen Verlag IDG Communications als Mitglied der Geschäftsleitung, Webdirector und stellvertretender Chefredaktor den Online-Auftritt von PCtipp und Computerworld sowie das Business Development.

Nach seiner 13-jährigen Verlagskarriere wechselte Wirtz in den Schweizer Start-up-Bereich. Als Leiter Marketing von newhome.ch, dem Immobilienportal der Kantonalbanken, war er in der Aufbauphase des Proptech-Unternehmens während vier Jahren verantwortlich für sämtliche nationalen und regionalen Marketingaktivitäten. Seit 2019 arbeitete Oliver Wirtz bei AgentSelly als Head of Marketing & Communications. Der innovative Immobiliendienstleister hat sich auf den Verkauf von Wohneigentum spezialisiert und ist eine Mehrheitsbeteiligung der Valiant Bank.

Thomas Schlickenrieder, Geschäftsführer der Stiftung Elternsein, sagt laut Mitteilung: «Mit Oliver Wirtz gewinnt die Stiftung Elternsein einen versierten Marketing- und Kommunikationsprofi mit langjähriger Verlagserfahrung. Oliver Wirtz wird sich zusammen mit seinem Team um die Erschliessung neuer Zielgruppen, um den Aufbau eines niederschwelligen Elternbildungsangebots, den Ausbau unserer digitalen Kanäle und um die Entwicklung crossmedialer Geschäftsmodelle kümmern».

«Mit meiner Erfahrung aus verschiedenen Führungsfunktionen bei Medienhäusern, dem Wissen aus der Arbeit als digitaler Marketeer und meiner Rolle als zweifacher Vater von schulpflichtigen Kindern freue ich mich sehr darauf, das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi für die nächste Generation von Eltern gemeinsam mit der Redaktion und dem Verlag weiterzuentwickeln», wird Oliver Wirtz in der Mitteilung zitiert.

Fritz+Fränzi ist mit 213’000 Leserinnen und Leserinnen der meistgelesene Elternratgeber der Schweiz. (pd/mj)