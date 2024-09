EssenceMediacom Schweiz: Omid Novidi wird CEO

Publiziert am 04.09.2024

Seit August übernimmt Omid Novidi die Position des CEO für EssenceMediacom Schweiz und Österreich und folgt damit auf Florence Siebert. Novidi bringt über 20 Jahre Erfahrung in strategischen und führenden Rollen bei EssenceMediacom mit, wo er seit Juli 2019 als CEO von EssenceMediacom Österreich tätig ist.

In seiner neuen Funktion soll er den bisherigen Erfolgskurs beider Agenturen fortführen und die Weichen für eine vielversprechende Zukunft stellen, heisst es in einer Mitteilung. Sein Ziel sei es, exzellenten Service im Tagesgeschäft zu gewährleisten und gleichzeitig innovative Lösungen voranzutreiben, die massgeblich zum nachhaltigen Wachstum beitragen und die Partnerschaft zwischen Agentur und Kunden stärken.

«Es ist mir eine Ehre und grosse Freude, Innovation und Weiterentwicklung nun auch gemeinsam mit unserem grossartigen Team in der Schweiz voranzutreiben und dabei den Schweizer Markt in allen Einzelheiten kennenzulernen», wird Omid Novidi zitiert. «Stabilität, die Fortführung erfolgreicher Praktiken und ein kundenorientierter Ansatz stehen bei mir an oberster Stelle.» (pd/cbe)