Publiziert am 06.06.2025

Die Omnicom Media Group Schweiz (OMG Schweiz) betreut neu den Schweizerischen Handball-Verband (SHV) bei der strategischen Vermarktung. Das Mandat umfasst die Entwicklung eines Sponsoring- und Vertriebskonzepts sowie Zielgruppen- und Imageanalysen zur Steigerung der Popularität des Handballs in der Schweiz.

Die erste gemeinsame Kampagne lief bereits zum EM-Qualifikationsspiel Schweiz-Deutschland am 7. Mai 2025 im Zürcher Hallenstadion. Die Programmatic-Digital-Out-Of-Home-Kampagne war vom 14. April bis 6. Mai 2025 in sportaffinen Umfeldern in Zürich und Winterthur ausgespielt.

«Handball boomt in der Schweiz und wir haben zwei erfolgreiche Nationalmannschaften, die wir mit unserem Know-how unterstützen dürfen», wird Jens Brecht, CEO Omnicom Media Group Schweiz und Österreich, in einer Mitteilung zitiert. Chantal Wick, Leitung Marketing SHV, betont: «Mit der Omnicom Media Group Schweiz haben wir neu einen professionellen Partner an unserer Seite, der uns dabei unterstützt, Handball in der Schweiz strategisch weiterzuentwickeln und sichtbarer zu machen.»

SHV-Zentralpräsident Pascal Jenny nennt als strategisches Ziel die Verdoppelung der Marketingeinnahmen zur Weiterentwicklung des Verbands und Umsetzung der Vision, wonach «der Schweizer Handball den Zusammenhalt einer modernen, sich stetig wandelnden Gesellschaft stärkt». (pd/cbe)