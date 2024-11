20 Minuten: One Team stellt sich dem Werbemarkt vor

Publiziert am 05.11.2024

Auf Anfang 2025 geht 20 Minuten wieder in die Eigenvermarktung. Die integrierte Vermarktungsorganisation ist bereits am Start und hat sich am Montagabend im Zürcher Aura gut 200 Gästen aus der Werbebranche präsentiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Abend stand unter dem Motto «One Team – One Gaol»: 20 Minuten zelebrierte den Mindset eines Sport-Teams. Der Abend war optisch und kulinarisch ganz vom American Football inspiriert.

Zunächst zeigte Bernhard Brechbühl, CEO der 20 Minuten Gruppe, den «Game Plan» der wiedervereinten Organisation auf und weshalb 20 Minuten eines der verlässlichsten und wirksamsten Umfelder für Werbebotschaften bildet. Darauf folgte Désirée Pomper, Chefredaktorin 20 Minuten. Sie erklärte dem Publikum, weshalb gerade heutzutage neben der Berichterstattung über das Zeitgeschehen auch Inspiration und Unterhaltung wichtige Pfeiler der Publizistik bilden.

Nach den Speeches durfte eine kurze «Halbzeit-Show», die von der LED-Tanz-Formation «The Blackouts» bestritten wurde, nicht fehlen. In der zweiten Hälfte der Präsentation holten dann die «Coaches» der neuen Vermarktungseinheit, Mehmet Inan (Chief Commercial Officer) und Giovanni Cauterucci (Chief Revenue Officer), das ganze Team auf die Bühne – alle einheitlich in Football-Sweatshirts und Caps gekleidet.

Das Team ist bereits aktiv auf dem Spielfeld – dem Schweizer Werbemarkt – unterwegs und setzt alles daran, zum offiziellen Anpfiff am 1. Januar 2025 in Höchstform aufzulaufen. Das Schlussbouquet auf der Bühne bildete Baschi, der seinen passenden Hit «Chum bring en hei» performte. Im Anschluss gab es ein Flying Dinner mit Hotdogs, Burger, und Pizza im Flying Dinner und die Vertreterinnen und Vertreter der Werbebranche konnten sich in sportlicher Atmosphäre dem Networking widmen. (pd/wid)