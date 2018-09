Goldbach: Online Advertising auf dem Fernsehgerät

Smart-TV-Geräte erobern das Wohnzimmer, und gleichzeitig steigt der Abruf non-linearer Inhalte auf dem beliebten Big Screen. Allerdings ist die TV-Welt heute zum grössten Teil noch nicht programmatisch erschlossen. Mit dem neuen Programmatic-Connected-TV-Angebot von Goldbach lassen sich erstmals datengetriebene Video-Kampagnen länderübergreifend, in qualitativ hochwertigen Umfeldern anhand etablierter Online-KPIs auf dem Big Screen ausspielen. Damit werden Online-Videos auch auf dem grossen Bildschirm erlebbar und profitieren von der uneingeschränkten Aufmerksamkeit, die ein Fernsehzuschauer dem Big Screen entgegenbringt, wie Goldbach in einer Mitteilung schreibt.

Nebst der vereinfachten Auftragsabwicklung seien es vor allem die Targeting-Optionen, die eine programmatische Buchung bei den Connected-TVs attraktiv machen würden: Regionale TV-Werbung, Cross-Device-Targeting, Echtzeit-Daten-Trigger wie Wettertargeting als auch Haushaltstargeting seien möglich, und damit stünden dem Werbungtreibenden fast das gesamte Spektrum des Online Advertising offen, heisst es weiter.

Heute ist die TV-Nutzung sehr fragmentiert. Viele Kleinstsender sind auf dem Connected-TV vertreten, wie beispielsweise auch die Sender von TV Plus der Samsung Smart TVs, auf welche die DSP Splicky zugreifen kann. Die Themenvielfalt auf TV Plus ist gross: Lifestyle, Freizeit, Sport, Reisen, Essen – für jeden Bereich des Lebens finden sich spannende Inhalte. In der DSP Splicky werden diese effizient zu Long-Tail-Reichweiten gebündelt. Zusätzlich zum TV-Plus-Inventar stehen Splicky auch die Bewegtbild-Reichweiten aus der App-Welt (Brandworld) der Samsung Smart TVs zur Verfügung.

Ein Werbekunde kann mit dem Programmatic-Connected-TV-Angebot von Goldbach auch mit kleinem Budget sowohl auf Deutsches als auch auf Schweizer und Österreichisches Samsung Smart TV-Inventar programmatisch zugreifen. Damit erhöht sich natürlich die Reichweite – und ist insbesondere für Marken interessant, die im DACH-Markt vertreten sind oder eine Kampagne kurzfristig und mit länderspezifischen Spots lancieren möchten. In Zukunft können so über drei Millionen Smart-TV-Nutzer datengetrieben im DACH-Markt angesprochen werden.

Programmatisch buchbare Werberäume

TV Plus ist für Werbekunden interessant, die ihre Online-Kampagne auf das TV-Gerät ausdehnen und damit zusätzliche Kontakte erzielen möchten. Die Online-Werbemittel werden in die Themenkanäle integriert – die Werbeintegration erfolgt mittels eines Mid-Rolls in qualitativ hochwertigem Bewegtbild-Content. Beim Brandworld-Video-Player steht ebenfalls das Generieren von zusätzlichen Kontakten im Vordergrund. Die Online-Werbemittel werden über das Internet-Signal in die Brandworld-App-Welt integriert. Das Werbemittel wird in hochwertigem Content ausgespielt und in sehr ansprechendem User Experience Design eingebettet. Das Brandworld-Bewegtbild-Inventar ist derzeit nur in Deutschland programmatisch buchbar, aber in der Schweiz und Österreich in Kürze ebenfalls verfügbar. (pd/cbe)