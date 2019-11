Möbel Pfister: Online-Einkauf mit innovativer Bildsuche

Ohne eine konkrete Vorstellung eines Artikels könne Online-Shopping anstrendend sein. Eine Textsuche, zum Beispiel wie «graues textil sofa», reiche häufig nicht, um schnell fündig zu werden. Dank der intelligenten Bildsuche von Pfister gehört dieses Problem der Vergangenheit an, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir investieren laufend in die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Onlineshops mit über 40‘000 Artikeln, um unseren Kundinnen und Kunden in der digitalen Welt ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Die digitale Bildsuche ist eine weitere Funktion, die unsere Sortimentskompetenz online erlebbar macht und den Kaufprozess vereinfacht», lässt sich Paul Holaschke, Leiter Marketing und Kommunikation bei Möbel Pfister, in der Mitteilung zitieren. Alles was benötigt wird, sei ein selbstgeschossenes oder heruntergeladenes Foto des Wunschmöbels. Keine zusätzliche App sei notwendig, die Bildsuche funktioniere direkt im Webshop. (pd/lol)