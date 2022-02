Coop: Online-Lieferungen sollen schneller ankommen

Die Maskenpflicht in den Läden ist gefallen und Coop-Chef Philipp Wyss kündigt in einem Interview mit der SonntagsZeitung auf Montag eine Aktion auf Masken an. Allerdings müssen Kundinnen und Kunden im Frühling erneut mit Preissteigerungen bei Milchprodukten rechnen – die Verhandlungen mit den Milchproduzenten fänden in diesen Wochen statt. «Für die Produzenten sind die Preise gestiegen. Coop wird den Bauern mehr zahlen, denn wir sind der Ansicht, dass auch sie genug verdienen sollen», sagt Wyss.

Auch für das Onlinegeschäft hat der Coop-Chef Pläne: «Noch dieses Jahr werden wir die Lieferzeit von dreieinhalb auf drei Stunden reduzieren.» Zudem will er den stationären Handel weiter ausbauen. Von den im Mai angekündigten 50 neuen Filialen wurden bisher zwölf Läden eröffnet, «weitere zehn bis zwölf werden jedes Jahr folgen».

Langfristig will Wyss Coop zu einem Null-Abfall-Unternehmen machen: «Plastik soll man nicht nur verteufeln», wie er in SoZ-Interview weiter sagt. Es trage beispielsweise zur längeren Haltbarkeit von Gemüse bei, was wiederum Food Waste reduziere. «Unser Ziel ist es, dass 2026 bei jeder Eigenmarke das ökologisch beste Verpackungsmaterial eingesetzt wird», so Wyss. (pd/tim)