Publiziert am 30.09.2026

Der Schweizer Tierschutz STS führt eine eigene Onlinekampagne für die eidgenössische Abstimmung vom 29. November über die Initiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Sie läuft unter dem Claim «Für viele ein Fest. Für Tiere ein Albtraum» und ist seit dieser Woche offiziell angelaufen. Die Mike Schwede GmbH hat Strategie, Kampagnenseite und Mediaplanung entwickelt, Worx Design die Kreation, Qmart das Dialogmarketing, heisst es in einer Mitteilung. In den Werbemitteln verzichtet das Team nach eigenen Angaben auf KI-generierte Bilder und Texte.

Zentrum der Kampagne ist die zweisprachige Seite 29nov.sts-psa.ch. Wer die Initiative unterstützt, trägt sich mit Vorname, Kanton und einem Tier ein und erscheint auf einer Schweizer Karte. Ein Bildgenerator erstellt aus dem eigenen Tierfoto und einem Claim ein Bild für Social Media. Auf Wunsch können Nutzerinnen und Nutzer ihr Bild dem STS für die Kampagne überlassen. Nach Angaben des STS haben so über 50 Personen Fotos von Hunden, Katzen und Pferden freigegeben, die nun in Ads und auf Social Media eingesetzt werden. Die Seite bietet zudem Postkarten, Argumente samt Antworten auf häufige Gegenfragen und eine Spendenmöglichkeit.

Vorausgegangen war eine Teaserkampagne rund um den 1. August. Dabei trugen sich gemäss STS rund 5000 Personen ein. Die Vorkampagne diente auch als Test, welche Botschaften, Tiere, Platzierungen und Sprachen die günstigsten Einträge lieferten. Die Ergebnisse flossen in den Mediaplan der Hauptkampagne ein.

Beworben wird die Kampagne mit mehr als 200 Video- und Bildvarianten auf Meta, YouTube und Snapchat. Geplant sind drei Wellen bis zum Abstimmungssonntag mit fünf Hauptbotschaften zu Heim-, Nutz- und Wildtieren. Ab Oktober kommen Video-Testimonials hinzu. Wer sich einträgt, erhält zudem eine automatisierte E-Mail-Journey auf Deutsch und Französisch bis zur Abstimmung. Bestehende Spenderinnen und Spender erreicht der STS über ein Print-Mailing mit personalisierten QR-Codes, die auf die Kampagnenseite führen. (pd/spo)