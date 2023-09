Blue Cinema: Ophélie Döbler wird Chief Product Officer

Ophélie Döbler tritt per Januar 2024 die Position als Chief Product Officer Blue Cinema bei Blue Entertainment an. «Ich freue mich darauf, das Geschäft mit dem gesamten Team voranzutreiben und mit Blue Cinema das beste Angebot für Out-of-Home-Entertainment in der Schweiz anzubieten», wird Döbler in einer Mitteilung zitiert.

Wolfgang Elsässer, CEO von Blue Entertainment, zu der Blue Cinema gehört, ergänzt: «Mit Ophélie Döbler gewinnen wir eine ausgewiesene Strategin, die mit ihrer Begeisterung für Entertainment und ihrer Hands-on-Mentalität überzeugt. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihr das Kino-Erlebnis in unseren Multitainment-Häusern nochmals auf ein neues Level zu heben.»

Ophélie Döbler arbeitete zuletzt bei der Migros Group als Head of Business SportX, Bike World und Brand Excellence. Neben ihrer langjährigen Erfahrung in der strategischen Geschäftsentwicklung weist sie laut Mitteilung «eine hohe Expertise in den Bereichen E-Commerce und Einzelhandel auf». Die Absolventin der Universität St. Gallen habe national und international viel Erfahrung gesammelt, unter anderem bei L'Oréal in Genf oder JDE Peets in Amsterdam. Die Westschweizerin sei Mutter zweier Teenager und begeisterte Sportlerin. (pd/cbe)