On Shoes: Optionen für Federer bei Turnschuh-Firma

Tennisstar und Investor Roger Federer könnte bei der Schweizer Turnschuh-Firma On nach deren Börsengang in New York bald eine noch bedeutendere Rolle einnehmen als bisher. Ein neuer Eintrag im Handelsregister deutet laut der SonntagsZeitung darauf hin.

In Unterlagen dazu heisst es, dass Verträge zwischen On und einer dritten Partei, die namentlich nicht genannt wird, ausgehandelt wurden. Diese ermöglichten es On, Werbung mit dieser Person zu machen. Diese erhält dafür «On-Aktien zu einem Vorzugspreis und Optionen» auf den Kauf von On-Wertpapieren. Wie viele, hängt vom Umsatzwachstum bei On ab.

Ob es sich bei jener Person tatsächlich um Roger Federer handelt, wollte das Unternehmen nicht kommentieren. Federer soll laut Medienberichten bislang gegen 50 Millionen Franken in On investiert haben. (sda/cbe)