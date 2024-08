Saatchi & Saatchi: Orang-Utans demonstrieren in Zürich

Publiziert am 21.08.2024

Am Montag wurden Passantinnen und Passanten am Zürcher Seeufer von einer Guerilla-Installation überrascht: 2D-Aufsteller von lebensgrossen Orang-Utans demonstrierten hier anlässlich des Welt-Orang-Utan-Tags für ihre Rechte, teilt Saatchi & Saatchi am Mittwoch mit.

Initiatorin der Aktion ist die Non-Profit-Organisation «Borneo Orangutan Survival (BOS) Schweiz», welche sich seit 20 Jahren für den Schutz der Primaten einsetzt. Konzipiert und umgesetzt wurde die Idee von der Kreativagentur Saatchi & Saatchi in Zusammenarbeit Bagels of Berkeley.

«Als NPO sind wir auf kreative Ideen angewiesen, die unser Anliegen zum öffentlichen Thema machen. Dazu haben wir mit Saatchi & Saatchi den perfekten Partner gefunden.» erläutert Sophia Benz, Geschäftsleiterin BOS, den ungewöhnlichen Ansatz. Die Aufsteller der Orang-Utans sind lebensgross und wurden neben zahlreichen Bäumen am Seeufer platziert.

Die Sätze auf den Plakaten, welche die Affen halten, erinnern an bekannte Demonstrations-Slogans. Zum Beispiel: «Wir hängen an unseren Bäumen», «Unser Zuhause ist euer Klimaschutz» oder «Kein Planet ohne Affen».

Per QR-Code gelangten die Passantinnen und Passanten zur BOS-Landingpage, wo sie spenden, weitere Informationen erhalten und sich zum Newsletter anmelden können. Zusätzlich zur Aktion wurden Flyer verteilt sowie Ansteck-Buttons mit einem Aktionslogo verschenkt. Ausserdem wurde die Aktion auf Social Media verbreitet.

Sophia Benz sagt dazu: «Für uns ist es in erster Linie wichtig, mehr Bekanntheit zu erreichen und den Kreis der Unterstützerinnen und Unterstützer über Mund-zu-Mund-Propaganda zu erweitern. Der Erhalt und Schutz des Regenwaldes auf Borneo ist schliesslich ein Thema, das nicht nur die Orang-Utans angeht, sondern uns alle.» (pd/spo)