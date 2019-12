Oscar Ferrer wird per Januar 2020 Managing Partner der Agentur Jeff. Er werde die bisherige Geschäftsleitung, bestehend unter anderen aus Michael Meyer und Linus Eidenbenz, erweitert, wie Jeff in einer Mitteilung schreibt. Der studierte Betriebsökonom war während der letzten 18 Jahre in verschiedenen führenden Marketing-Positionen tätig – zuletzt zeigte er sich für die Markenverjüngung von Mercedes-Benz verantwortlich.

«Der Einstieg von Oscar Ferrer, einem langjährigen Marketingprofi und ehemaligen Geschäftsleitungsmitglied von Red Bull und Mercedes-Benz, ist für uns ein sehr wertvoller Gewinn und ein deutliches Signal für unsere Stärke und die Positionierung», lässt sich Michael Meyer in der Mitteilung zitieren. Ferrer werde die Agentur aufgrund seines umfassenden Leistungsnachweises zudem ideal ergänzen und wichtige Bereiche wie Strategie, Media und Storytelling weiter stärken und ausbauen, wie Linus Eidenbenz fortführt.

«Jeff hat sich in den letzten Jahren vom Eventspezialisten zu einer sehr starken und innovativen Kommunikationsagentur gewandelt, welche als One-Stop-Shop alle Disziplinen der Marketingklaviatur beherrscht und erfolgreich implementiert», wie der neue Mitinhaber Ferrer sagt. Im Interview mit persoenlich.com sagt er: «Nach den grossartigen Jobs bei Mercedes und Red Bull ist mir jetzt die Chance geboten, bei einer der besten und innovativsten Agenturen, mit der ich auf Kundenseite je zusammengearbeitet habe, einzusteigen. Darauf freue ich mich sehr.» (pd/eh)