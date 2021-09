Unternehmen und Organisationen, die auch soziale und ökologische Verantwortung übernehmen und nachhaltig handeln, haben bei der kritischen Kundschaft einen klaren Wettbewerbsvorteil. Aber erst, wenn ihr Engagement transparent abgebildet ist und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, können sie auch davon profitieren. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.



Die Konsument*innen von heute seien anspruchsvoller und kritischer als früher. Es genüge nicht mehr, qualitativ hochstehende Produkte und Dienstleistungen zu einem attraktiven Preis anzubieten. Immer mehr zählt auch, ob und wie sich ein Unternehmen gesellschaftlich engagiert und wie nachhaltig die Produkte hergestellt werden. Partner und Kunden von Brüggli Medien haben neu mit OSR die Möglichkeit, ihr gesellschaftliches Engagement sichtbar zu machen. Hier setzt OSR laut Mitteilung an: Es unterstützt Partner dabei, ihr Engagement zu entwickeln und abzubilden und stellt die gewünschte Transparenz her.



Das OSR-Label steht für den Einklang von sozialer Mission, wirtschaftlichen Ansprüchen und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein mit Mehrwert für alle Beteiligten (Kunden, Lieferanten, Partner, Öffentlichkeit). «Damit wollen wir ein Leuchtturm sein für eine neue Idee, was wirtschaftliches Arbeiten und soziales Engagement bedeuten kann. Wer mit Brüggli Medien oder Advery zusammenarbeitet, unterstützt unsere soziale Mission und tut damit etwas Gutes. Das wollen wir mit unserem OSR-Label belohnen», sagt Stefan Grob, Agenturleiter von Advery, der als Initiant das Label mitentwickelt hat.



OSR habe zum Ziel, eine Wirtschaft mit positiver gesellschaftlicher Wirkung zu schaffen. «OSR orientiert sich an Werten wie Partizipation, Nachhaltigkeit, Transparenz und an den vier Grundsätzen der ‹Conscious Capitalism›-Bewegung: Bewusste Führung, Wohlstand & Sinn, Einbindung aller Bezugsgruppen und Verantwortungskultur», so Stefan Grob in der Mitteilung weiter.



Fortschrittliche Unternehmen und starke Marken würden über ihren Selbstzweck hinauswachsen, indem sie sich engagieren für Ideen, die der Allgemeinheit zugutekommen und dem Zusammenleben dienen. Sie suchen ein gutes Verhältnis zwischen Markterfolg und Ethik. Dazu Stefan Grob: «Die weltweite Entwicklung zeigt: Wer längerfristig erfolgreich sein will, muss mehr tun, als nur möglichst rasch seinen Gewinn zu verbessern. Immer mehr Menschen wie auch Organisationen achten darauf, mit wem genau sie kooperieren. Sie interessieren sich für Arbeitsbedingungen und Beschaffungspolitik, und sie wollen sehen, wie genau das Unternehmen seine Rolle für und innerhalb der Gesellschaft interpretiert und wie es mit dem Einzelnen umgeht.»



OSR richtet sich primär an Geschäftspartner, wie es weiter heisst. Das neue Label ist die konsequente Ergänzung zum bestehenden Label «My Social Engagement», kurz MSE, mit dem sich Brüggli im Besonderen an die Käuferinnen und Käufer der Leggero- und 4pets-Produkte sowie an die Gäste der Gastronomie Usblick richtet. (pd/tim)