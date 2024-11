Pas Mal: Ovomaltine startet Kreativförderung

Publiziert am 06.11.2024

Wander hat mit «Ovo Originals» ein neues Förderprogramm für kreative Projekte in der Schweiz gestartet. Das Programm unterstützt ausgewählte Teams mit Beträgen von bis zu 10'000 Franken. Die Bewerbung erfolgt per Kurzvideo auf Instagram oder TikTok. Voraussetzung ist die Bereitschaft, den Projektfortschritt über drei bis vier Monate auf den Social-Media-Kanälen von Ovomaltine zu dokumentieren. Die erste Bewerbungsphase läuft bis zum 12. Januar 2025, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das erste geförderte Projekt ist der Fussballverein SV Sumiswald aus dem Emmental. Trainer Erwin «Winu» Aeschlimann wird bei seinem Ziel, mit der Mannschaft in die nächsthöhere Liga aufzusteigen, von seinem Sohn Sven filmisch begleitet. Die Dokumentation erscheint in zwei Episoden auf Instagram und TikTok sowie in einem längeren Format auf YouTube.

@ovomaltine Dürfen wir vorstellen: Der SV Sumiswald im Emmental ⚽️ ⛰️ Ein kleiner Verein mit grossen Träumen. Sven hält mit seiner Kamera fest, was der Fussball für ihn und seinen Vater Winu bedeutet. Zwei Originale, die für ihren Verein leben und mit Ovo Originals die nächsten Schritte gehen ? Habt auch ihr ein Projekt, das länger braucht, um grossartig zu werden? Dann bewerbt euch jetzt - Ovo Originals unterstützt kreative Gruppenprojekte in der Schweiz mit bis zu CHF 10’000.- ⭐️ ? *** Nous avons le plaisir de vous présenter: SV Sumiswald dans l'Emmental ⚽️ ⛰️ Un petit club aux grands rêves. Avec son appareil photo, Sven immortalise ce que le football représente pour lui et son père Winu. Deux originaux qui vivent pour leur club et qui franchissent les prochaines étapes avec Ovo Originals. ? Vous aussi, vous avez un projet qui a besoin de plus de temps pour devenir grandiose? Alors posez votre candidature maintenant - Ovo Originals soutient des projets de groupe créatifs en Suisse avec jusqu'à CHF 10'000.- ⭐️ ? #ovomaltine #ovoschweiz #ovooriginals #ovojob ♬ Originalton - Ovomaltine

Christof Stulz, Marketingleiter von Ovomaltine Schweiz, zum Programmstart: «Lange haben wir an Ovo Originals gearbeitet, umso mehr freut es mich, das Projekt mit der Schweiz teilen zu dürfen. Die gemeinsame Leidenschaft für ein Vorhaben ist ein zentraler Wert von Ovomaltine. Genau diese möchten wir fördern und in den kommenden Monaten tolle und vielseitige Projekte unterstützen.»

Das Förderprogramm ist langfristig angelegt. Nach der ersten Bewerbungsrunde sind weitere geplant. Zum Start sollen zwei bis drei Projekte gefördert werden. Die Mittel können für technisches Equipment oder Infrastruktur eingesetzt werden. (pd/cbe)