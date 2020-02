Die Pallas Kliniken haben für mehr Sichtbarkeit ihres Kernangebots in Augenheilkunde, Augenlaser und ästhetischer Medizin Dept ins Boot geholt. Das Familienunternehmen – mit Kliniken an 17 Standorten in der deutschen Schweiz – verstärkt seine Kompetenz im digitalen Bereich und die Präsenz in digitalen Kanälen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Spezialisten von Dept würden das gesamte Digital Marketing umsetzen, dazu gehören SEO, Paid Advertising (Google, Display, Social Media), Content Marketing und Analytics. Überzeugt habe Pallas, dass Dept alle nötigen Disziplinen abdecke, aber auch das fachliches Know-how in den Bereichen SEO, Performance Marketing und die datengetriebene und transparente Arbeitsweise.

Im Team von Dept arbeiten mit: Alexandra Wildegans und Nico Diewald (Google Advertising), Laura Andracchio (Social Media), Manuel Matt und Iso Feldmann (SEO), Isabell Voss (Digital Strategist) und Michaela Rech (Consultant und Projektleiterin).

Leadagentur der Pallas Kliniken ist Republica (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)