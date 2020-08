Mit diesem Schritt werde Pandinavia zur stärksten Kraft im Schweizer Markt für Werbe- und Promotionsartikel, heisst es in einer Mitteilung. Gleichzeitig fokussiert sich Adcom im Themenfeld Sponsoring und Promotion auf die Leistungsangebote Concepts, People und Logistics und wird ihre Aktivitäten in den Bereichen «Hygiene Experience und Sales Performance» weiter ausbauen.

Pandinavia ist seit 1968 als Werbeartikelprofi aktiv, hat sich konsequent auf dieses Geschäftsfeld konzentriert und will seine starke Position weiter ausbauen und nachhaltig wachsen. Mit der Übernahme der Adcom-Bereiche durch Pandinavia, vereinbaren die beiden Firmen auch eine mehrjährige strategische Kooperation über die gesamten Leistungsangebote. «Damit profitieren die Kunden von Pandinavia und Adcom künftig von zusätzlichem, gebündeltem Spezialistenwissen und können auf Wunsch die ganze Leistungspalette der beiden Firmen in Anspruch nehmen», heisst es in der Mitteilung. (pd/eh)