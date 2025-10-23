Publiziert am 23.10.2025

Die neue Partnerschaft umfasst die Uefa Women's Euro 2029, die Women's European Qualifiers 2028/29 sowie die Uefa Women's Nations League in den Jahren 2025, 2027 und 2029. Bei der Uefa Women's Euro 2029 wird das Lidl Kids Team erneut zum Einsatz kommen, bei dem Kinder Hand in Hand mit den Spielerinnen aufs Spielfeld laufen.

Bei der Uefa Women's Euro 2025 war Lidl in allen acht Austragungsstätten präsent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das Turnier verzeichnete über 650'000 Stadionbesucher und erreichte mehr als 400 Millionen Zuschauer weltweit. Lidl verteilte dabei knapp 270'000 Obstbecher in den Fanzonen und stellte ein 57-köpfiges Awareness Team aus eigenen Mitarbeitenden.

«Die Verlängerung dieser Partnerschaft unterstreicht unsere gemeinsame Überzeugung, dass der Frauenfussball die gleiche Leidenschaft und Unterstützung verdient wie der Männerfussball», wird Jens Thiemer, Chief Customer Officer bei Lidl International, in der Mitteilung zitiert. Uefa-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein ergänzte, man freue sich, die erfolgreiche Partnerschaft mit einer Marke fortzusetzen, welche die Werte und langfristige Vision der Uefa für den Frauenfussball teile.

Die ursprüngliche Partnerschaft für die Uefa Women's Euro 2025 war im Dezember 2024 bekanntgegeben worden. (pd/cbe)