Publiziert am 20.01.2025

Emmi Caffè Latte, bereits im Jahr 2024 Partner der Beachtour, wird auch 2025 als Titel-Partner der Beachvolleyball-Tour der Schweiz fungieren. Das schreibt Emmi in einer Mitteilung. Sabine Meier, Head Brand Experience & Services Switzerland meint dazu: «Es freut uns sehr, auch nächstes Jahr die Beachtour als Titel-Partner unterstützen zu dürfen. Wir möchten den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur hochstehendes Beachvolleyball, sondern auch genussvolle Momente bieten.»

Der Startschuss der Tour fällt Ende April auf dem Barfüsserplatz in Basel. Weiter geht es direkt im Anschluss in Zürich, im Juni in Schaffhausen und im August in Luzern und Bern. Dabei bildet das Turnier auf dem Bundesplatz in Bern die abschliessende Schweizermeisterschaft. Die Spiele werden jeweils auch über einen Livestream übertragen. (pd/awe)