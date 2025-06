Publiziert am 27.06.2025

Die Werbevermarkterin Goldbach ist eine Partnerschaft mit dem AdTech-Unternehmen GoWit eingegangen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ein Retail-Media-Ökosystem in der Schweiz aufbauen und Detailhändlern sowie Werbetreibenden entsprechende Lösungen anbieten.

Die Zusammenarbeit kombiniert Goldbachs Werbenetzwerk mit der Retail-Media-Technologie von GoWit. Detailhändler erhalten Zugang zu einer Omnichannel-Self-Service-Werbeplattform, über die sie ihr digitales Werbeinventar monetarisieren können. Werbetreibende sollen dadurch Kundinnen und Kunden dort erreichen, wo deren Kaufabsicht am höchsten ist.

«Retail Media steht stellvertretend für den rasanten Wandel der gesamten Digitalwerbung und dem gestiegenen Anspruch unserer Auftraggebenden», wird Stefan Wagner, Managing Director der Goldbach Audience, in einer Mitteilung zitiert. Die Technologie von GoWit ermögliche eine effektivere Nutzung von Daten und effizientere Kampagnen.

Emrah Adsan, CEO von GoWit, bezeichnet Goldbach als «perfekten Partner» für den Schweizer Werbemarkt. Das Netzwerk biete ihrer Werbetechnologie grosse Reichweite. «Nach der Zusammenarbeit in den letzten Monaten sind wir überzeugt vom Mehrwert, den wir den Händlern und Werbetreibenden in der Schweiz bieten können», so Adsan.

In einem nächsten Schritt sollen weitere Detailhändler und Marken für die Plattform gewonnen werden, um Inventar und Reichweite zu erweitern. (pd/cbe)