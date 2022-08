Ringier/ Rasch: Partnerschaft mit Laureus Stiftung wird verstärkt

Die Laureus Stiftung Schweiz und Ringier sowie Ringier Axel Springer Schweiz intensivieren ihre Medienpartnerschaft, wie es in einer Mitteilung heisst. Gemeinsam engagieren sie sich für Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Mit der Kooperation soll das Angebot der Stiftung noch mehr Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht werden. Hier können die Partner auch auf die Unterstützung von Laureus Botschafterinnen und Botschaftern wie Christian Stucki, Daniela Ryf, Nicola Spirig oder Marco Odermatt zählen. Aktuell hilft die Laureus Stiftung mit ihren sieben sozialen Sportprogrammen rund 20‘000 Kindern und Jugendlichen schweizweit.

Regelmässige Bewegung und Sport – gerade auch gemeinsam mit anderen Kindern – sind wichtige Voraussetzungen für die optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Mit Hilfe von Sport möchte die Laureus Stiftung Schweiz ihnen zu einem positiven, integrativen und selbstbestimmten Leben verhelfen. Dafür finanziert, fördert und entwickelt die Stiftung soziale Sportprogramme in den Bereichen Mädchen-, Integrations- und Gesundheitsförderung. Denn trotz vielfältigem Sportangebot in der Schweiz bleibt zahlreichen Kindern aufgrund fehlender finanzieller Mittel der Zugang zu Sport verwehrt.

«Mit der Ringier-Gruppe haben wir eine starke Partnerin an unserer Seite, die unsere Werte teilt. In der Sportberichterstattung nimmt Ringier in der Schweiz eine führende Position ein, die Begeisterung für Sport ist spürbar», so Martin Wittwer, National Director der Laureus Stiftung Schweiz. «Auch der Einsatz des Medienunternehmens für die Geschlechtergleichstellung, beispielsweise mit der EqualVoice-Initiative, ist bewundernswert und in unserem Sinne.»

Durch die Medienpartnerschaft mit Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz im Marketing-, Sponsoring- und Promotionbereich sollen gezielt Sportprogramme unterstützt und ausgebaut werden. Die Partnerschaft besteht vorerst bis Ende 2024. Bis Ende diesen Jahres möchte die Laureus Foundation so 22’000 Kinder und Jugendliche erreichen und bei ihrer Entwicklung zu selbstbewussten und aktiven Persönlichkeiten begleiten. (pd/wid)