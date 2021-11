Die ORF-Enterprise, eine 100-prozentige Tochter des führenden österreichischen Medienkonzerns und zuständig für die Vermarktung aller überregionalen Medien des ORF, kooperiert ab sofort mit GoTom. Das Medienhaus nutzt die Technologie des Zürcher AdTech-Spezialisten als zentrale Lösung für die Vermarktung seines digitalen Werbeinventars – laut den Verantwortlichen ein echter «Game Changer».

Mit dem Nachrichtennetzwerk ORF.at sowie den Onlineauftritten aller Fernseh- und Radiosender erreicht der ORF über vier Millionen Unique User im Monat, wie es in einer Mitteilung heisst. Dadurch sei der ORF auch im digitalen Umfeld das reichweitenstärkste Medium Österreichs und gleichzeitig Premiumumfeld für Werbetreibende. Um das angebotene Inventar zielführend und effizient zu managen, suchte der ORF nach einer Lösung, die den gesamten Sales-Vorgang sowie sämtliche Abwicklungen bis hin zu After-Sales-Prozessen effektiv unterstützt, schreibt GoTom.

Nach einer mehrmonatigen Integrationsphase nahm der ORF am 1. September die operative Arbeit mit GoTom auf. Der AdTech-Spezialist aus Zürich bietet laut eigenen Angaben «eine smarte Technologie-Lösung, die nicht nur die beschriebenen Anforderungen erfüllt, sondern unter anderem ausführliche Umsatz-Dashboards und Reportings bietet». Dank der Flexibilität der Software und verschiedener, individueller Erweiterungen könne das gesamte digitale Angebot des ORF nun einfach abgebildet werden.

«GoTom ist bereits vollumfänglich in unseren Sales-Prozess integriert: Mit der Software sind wir in der Lage, den gesamten Verkaufs- und Service-Prozess in der Digital-Vermarktung des ORF.at-Networks mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad abzubilden. Zudem profitieren wir von GoToms Anbindungen an Technologie-Partner, mit welchen wir zusammenarbeiten und schätzen die Zusammenarbeit mit dem GoTom-Projektteam», wird Matthias Seiringer, Leiter der Digital Sales bei der ORF-Enterprise GmbH & Co KG, zitiert.

«Wir freuen uns sehr, die ORF-Enterprise – dem Vermarkter der grössten Rundfunkanstalt in Österreich – als Technologiepartner unterstützen zu können. So helfen wir dem Team dabei, sich noch stärker auf die Betreuung der Werbekunden und ihrer Kampagnen zu konzentrieren. Wir selbst vergrössern mit der Partnerschaft zudem unseren Fussabdruck als führender AdTech-Anbieter in der DACH-Region», so Alban Grossenbacher, CEO von GoTom.

Beim Aufbau einer digitalen Vermarktungseinheit innerhalb einer bekannten Schweizer Mediengruppe erkannten Alban Grossenbacher und seine Mitgründerin Ginette Lumbiarres vor einigen Jahren, dass die händische Administration von digitalen Aufträgen extrem viele Ressourcen in Anspruch nimmt. Heute ist GoTom laut Mitteilung «eine führende Software zur Abwicklung von digitalen Kampagnen», die neben der ORF-Enterprise unter anderem IPPEN.media, Goldbach, Smartstream und Watson einsetzen. (pd/cbe)