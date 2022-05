Weltweit informieren sich Fans auf der Online-Plattform Transfermarkt über die neuesten Ereignisse aus der Fussballwelt. Im Jahr 2000 gegründet, bietet sie News sowie Übersichten zu den neusten Spieler-Transfers und den aktuellen Marktwerten diverser Fussballspieler. Seit Ende März 2022 ist Transfermarkt nun auch mit einem Schweizer Angebot präsent, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.



«Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ringier Advertising, einem der führenden Schweizer Vermarkter. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um in einem für uns wichtigen Kernmarkt weiter wachsen zu können», wird Thomas Lintz, Geschäftsführer bei Transfermarkt in der Mitteilung zitiert. «Wir sind überzeugt, dass Ringier Advertising mit seiner Innovationsstärke und Erfahrung der richtige Partner für uns ist – lokal optimal vernetzt und mit Leidenschaft für den Fussball.»



Thomas Passen, Managing Director bei Ringier Advertising, ergänzt: «Wir teilen die Faszination für Fussball mit Transfermarkt und verfügen über langjährige Sport-Expertise. Nun freuen wir uns sehr, diesen starken Brand beim Eintritt in den Schweizer Werbemarkt zu begleiten.» (pd/mj)