Kuble: Pascal Blank macht sich selbstständig

Publiziert am 07.08.2024

Die neue Firma heisst Pascal Blank Consulting und unterstützt Unternehmen bei der Planung, Umsetzung und Optimierung von digitalen Werbekampagnen auf Social Media und Suchmaschinen, teilt der Performance-Marketing-Spezialist mit. Den Schritt in die Selbstständigkeit erlaubt haben die «diesjährigen Fortschritte bei AI-Tools, welche auch kleinen Teams einen hohen Output und effizientes Arbeiten ermöglichen», so der 33-Jährige.

Ab Herbst unterrichtet er zudem an der FHNW in Olten einen Kurs zum Thema «Performance Marketing und AI», in dem Studenten den effizienten Einsatz von KI-Tools für digitale Werbekampagnen lernen. Er war seit 2021 bei Kuble tätig. (pd/spo)