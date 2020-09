Arosa Tourismus: Pascal Jenny ist neuer Präsident

Christian Menet, Präsident von Arosa Tourismus, präsentierte der diesjährigen Generalversammlung ein positives Geschäftsergebnis, dies trotz sehr schwierigem Umfeld, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Gästetaxen-Rechnung schloss bei Einnahmen von 9,406 Millionen Franken und Ausgaben von 9,405 Millionen Franken praktisch ausgeglichen ab. Auch das Ergebnis der Marketing-Rechnung präsentiert sich bei einem Gesamtertrag von 2,427 Millionen Franken und einem Gesamtaufwand von 2,424 Millionen ausgeglichen. Die Bilanz weist per 30. April 2020 ein Eigenkapital von 500‘196 Franken, was 8 Prozent der Bilanzsumme entspricht.







Erneuter Sommer Rekord, Winter Rekordkurs durch Corona gestoppt

Die Logiernächte im Geschäftsjahr 2019/20 gingen knapp um 1,4 Prozent zurück. Dieses geringe Minus zeigt laut MItteilung auf, dass der Lockdown von Mitte März und somit das abrupte Ende der Wintersaison eine starke Zunahme der Nächtigungen in der Ferienregion Arosa verhindert hat. Der Schweizer Ferientag wie auch der Grossanlass eines internationalen Onlineanbieters für Lieferdienstleistungen hätten Arosa im März und April höchste Auslastung beschert und die Verantwortlichen gehen von rund 65'000 verpassten Logiernächten aus. Das dennoch beachtliche Resultat basiere auf steigenden Zahlen im Sommer. Der Sommer habe sich in den letzten Jahren zu einem Erfolgsfaktor des Ferienklassikers Arosa entwickelt. Ein Blick auf die Hotellerie zeige dies eindrücklich. Waren vor zehn Jahren noch rund 30 Prozent der Hotels im Sommer geschlossen, sind es heute gerade noch 2,5 Prozent der Beherberger, die im Sommer nicht geöffnet haben.

Bär, Wandern und Biken als perfekte Mischung

Der Sommer 2020 dürfte neuerlich auf Rekordniveau abschliessen. In Corona-Zeiten wurde Arosas Gäste-Fokus «Schweiz» belohnt. Viele Gäste aus dem Inland besuchten Arosa. Gemäss Umfragen basiert der überdurchschnittliche Gästezuwachs hauptsächlich auf der hohen Bekanntheit sowie dem Arosa Bärenland. Bei Familien war oftmals das umfassendeste All-Inklusive-Gästeangebot der Alpen Grund für die Wahl der Ferienregion Arosa. Die Leistungsentwicklung, die Gemeinde, Bergbahnen und Tourismus in den letzten Jahren in Ergänzung zur Natur- und Tierschutz-Positionierung im Bereich Hike&Bike umgesetzt hat, stärkt die «Bären-Destination» ideal.

Pascal Jenny bleibt im Boot

Der langjährige Präsident Christian Menet stand in den letzten Jahren für die positive Entwicklung in Arosa, die er durch eine langfristig geplante Nachfolgeregelung auch sicherstellen will, wie weiter aus der Mitteilung hervorgeht. Im Wissen, dass in Arosa weitere strategische Weichenstellungen anstehen, motivierte er den langjährigen Tourismusdirektor Pascal Jenny, seine Nachfolge zu übernehmen. Der Touristiker mit dem «schweizweit wohl grössten Leistungsausweis» sah nach knapp 13 Jahren Einsatz für seine Ferienregion Arosa für sich den Zeitpunkt gekommen, um von der operativen auf die strategische Ebene zu wechseln. Dies um so mehr, als die Mitgliederverbände Hotelleriesuisse Arosa, Gastro Arosa, ArosaApartments, Handel & Gewerbe Arosa sowie Gemeinde, Bergbahnen und Arosa Kultur die Rochaden begrüsst hätten.







Roman Geiser neu im Vorstand

Das überzeugende Wahlresultat mit dem Maximum der möglichen Stimmen fiel einstimmig aus und brachte Ausdruck, wie gross die Akzeptanz von Jenny als Person wie auch seines Leistungsausweises ist. Als Tourismusdirektor wird er noch bis Ende April 2021 die operative Leitung des Teams von Arosa Tourismus gewährleisten. Anschliessend wird nebst dem Präsidium von Arosa Tourismus und einem strategischen Teilmandat für Arosa Tourismus künftig selbständig auch neuen beruflichen Tätigkeiten nachgehen. Im Vorstand von Arosa Tourismus wird neben den bestätigten bisherigen Vorstandsmitglieder neu auf Wunsch von Arosa Tourismus und den Arosa Bergbahnen der Stammgast Roman Geiser eine weitere kompetente Persönlichkeit im Gremium mitwirken. (pd/lol)